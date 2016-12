Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Tuttocuoio-Prato

Derby toscano di bassa classifica allo stadio Mannucci di Pontedera, dove, venerdì ore 20.30, si sfidano Tuttocuoio e Prato. Per i lanieri si tratta di un'ottima occasione per poter accorciare le distanze rispetto alla concorrenza: la vittoria ottenuta sul Piacenza ha ridato morale alla squadra di Monaco che, in caso di successo, potrebbe avvicinarsi -3 dai corregionali. I neroverdi, invece, sono ai piedi della zona salvezza con 18 punti all'attivo, reduci dal ko del Città di Meda contro il Renate. Al Mannucci si scontrano, inoltre, i due peggiori attacchi del torneo: i ragazzi di Fiasconi hanno segnato solo 14 reti, mentre i biancoazzurri addirittura la miseria di 13. Nel match d'andata del Lungobisenzio, le squadre diedero vita ad un entusiasmante 2-2.