Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Robur Siena-Pontedera

Allo stadio Artemio Franchi va in scena il derby toscano tra Robur Siena e Pontedera, che prenderà il via venerdì alle ore 20.30. A causa del rinvio della sfida contro il Pro Piacenza, Scazzola bagnerà in questa sfida il proprio esordio in bianconero, motivo per cui sarà lecito aspettarsi una squadra rigenerata dalle due settimane di intenso lavoro e in grado di applicare le idee del nuovo mister. I granata, però, sono un avversario tostissimo: la squadra di Indiani domenica scorsa ha fermato l'Alessandria sullo 0-0, lasciando momentaneamente la zona playout, ora a +1. Nel match d'andata dello stadio Mannucci, le squadre non andarono oltre l'1-1.