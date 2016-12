Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Racing Roma-Livorno

Il Casal del Marmo è pronto a far da cornice alla sfida tra Racing Roma e Livorno, il cui calcio d'inizio è previsto per venerdì ore 14.30. I pronostici pendono tutti dalla parte degli ospiti: i gialloverdi sono reduci da tre ko consecutivi, all'ultimo posto in classifica, mentre i labronici hanno trovato, finalmente, una solida identità che ha permesso loro di ottenere la bellezza di dieci risultati utili consecutivi (sei vittorie e quattro pareggi) e di posizionarsi al terzo gradino del podio, a -3 dalla Cremonese seconda. La squadra di Giannichedda, inoltre, ha la peggior difesa del torneo con 37 gol subiti in 19 partite. Nella partita d'andata disputata al Picchi, i ragazzi di Foscarini si imposero per 1-0.