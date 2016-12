Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Piacenza-Lucchese

La festa del Piacenza per la promozione in Lega Pro - Foto www.imagephotoagency.it

Allo stadio Garilli il Piacenza ospita la Lucchese per quello che si prospetta come un succoso scontro con vista playoff (calcio d'inizio venerdì ore 16.30). I padroni di casa nell'ultimo periodo hanno avuto un rendimento poco costante che non ha, però, compromesso i contorni di una classifica ancora ottima: l'attuale quinto posto a 29 punti, per una neo promossa, è, infatti, oro colato. Così come i biancorossi, anche la squadra di Galderisi è reduce una sconfitta: domenica scorsa, infatti, i rossoneri hanno rimediato il secondo ko stagionale interno contro la Giana Erminio, interrompendo a nove il numero di partite consecutive senza sconfitte. I toscani proveranno l'operazione sorpasso sugli emiliani, distanti solo un punto. Al Porta Elisa, nella sfida d'andata, le due squadre pareggiarono 1-1.