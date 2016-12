Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Olbia-Renate

Allo stadio Nespoli, venerdì ore 14.30, va in scena Olbia-Renate, senza dubbio una delle partite più interessanti di questo 20mo turno di campionato. I bianchi stanno vivendo un momento magico: reduce dalle vittorie su Robur Siena e Arezzo, la squadra di Mignani è salita a quota 27 punti accodandosi al gruppo playoff, a due lunghezze dai lombardi. In casa, inoltre, i galluresi hanno costruito un fortino: 19 dei 27 punti attuali, infatti, sono stati conquistati proprio davanti al proprio pubblico. I nerazzurri, invece, nelle ultime otto partite hanno raccolto ben sei pareggi e due vittorie, di cui l'ultima ottenuta domenica scorsa contro il Tuttocuoio. In trasferta, però, la squadra di Foschi ha un ruolino di marcia disastroso, considerando i soli sette punti ottenuti lontano dal Città di Meda. All'andata le pantere di Foschi si imposero 2-1.