Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Cremonese-Viterbese

Allo stadio Zini, venerdì ore 16.30, la Cremonese ospita la Viterbese per proseguire la propria disperata rincorsa all'Alessandria. Domenica scorsa i grigiorossi, dopo due ko di fila, sono tornati a sorridere in virtù del successo ottenuto sul campo della Racing Roma, che ha lievemente "avvicinato" la squadra di Tesser alla vetta, distante ora otto punti. In casa gialloblù, la cura Pagliari sta funzionando: dopo l'ottimo pareggio conquistato ad Arezzo all'esordio, i laziali hanno superato in casa il Como salendo a quota 27 punti e rilanciandosi anche in ottica playoff. All'andata la Viterbese bloccò i lombardi sullo 0-0.