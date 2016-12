Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Carrarese-Giana Erminio

Lo Stadio dei Marmi è pronto ad ospitare la sfida tra Carrarese e Giana Erminio, che prenderà il via venerdì alle 16.30. I padroni di casa sono a secco di vittorie da tre partite e contro i lombardi vanno alla ricerca di un successo che permetterebbe loro di allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. La squadra di Albè, però, è la vera mina vagante di questo girone, dunque per i marmiferi si prospetta una missione complicata: i biancazzurri, infatti, sono in coda al gruppo playoff con la terza miglior difesa del torneo (19 gol subiti). La distanza tra le due squadre in classifica è di cinque punti, con i toscani a quota 22 e i lombardi a 27. All'andata la Giana superò 2-1 gli uomini di Danesi.