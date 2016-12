Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Alessandria-Pro Piacenza

Il Moccagatta è pronto ad accogliere, per l'ultima volta in questo 2016, i propri beniamini che, venerdì alle ore 14.30, se la vedranno con il Pro Piacenza. L'Alessandria regina d'inverno parte da favorita indiscussa, forte di un solido primato (47 punti, a +8 sulla Cremonese) e di un'imbattibilità ancora corrente. Inoltre, davanti al proprio pubblico, la squadra di Braglia ha ottenuto otto vittorie e un pareggio, dando vita a un rendimento "disumano". Per i piacentini si prospetta dunque una sfida complicatissima, considerando, oltre che l'avversario, anche il proprio recente andamento: la squadra di Pea, infatti, nelle ultime cinque partite ha racimolato solo due punti, scivolando in piena zona playout con 18 punti all'attivo. All'andata i piemontesi si imposero per 1-0 in virtù del gol, nel finale di gara, di Pablo Gonzalez, attuale capocannoniere del torneo con 14 reti segnate.