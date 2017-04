Girone A: ecco perché la Cremonese è prima in classifica

Cremonese prima, Alessandria seconda. Il regolamento della Lega Pro parla chiaro: nel caso in cui due squadre abbiano gli stessi punti, vengono presi in considerazione gli scontri diretti per stabilire l’ordine delle posizioni in classifica. Cosi, a una giornata dalla fine del campionato, è la formazione di mister Tesser a guidare il plotone: l’Alessandria, pur avendo gli stessi punti (75) e una migliore differenza reti, ha perso 1-0 la sfida di ritorno allo Zini mentre all’andata, al Moccagatta, è uscito fuori un pareggio per 1-1. Per questo motivo, se finisse oggi il campionato, sarebbe la formazione lombarda a volare direttamente in Serie B. Un regolamento chiaro, purtroppo le nostre classifiche sono uscite con l’Alessandria davanti a tutti per un banale errore tecnico, del quale ci scusiamo.