Coppa Italia Lega Pro: il sorteggio dei quarti

Appuntamento a mercoledì 8 febbraio e a martedì 14 febbraio, in quei due giorni si disputeranno infatti i quarti di finale della Coppa Italia Lega Pro. Ancona, Como, Matera, Padova, Taranto, Teramo, Tuttocuoio, Venezia: una di loro succederà al Foggia nell’albo d’oro della competizione. Ecco il programma (orari ancora da definire):

Mercoledì 8 febbraio

Como-Venezia

Teramo-Ancona

Tuttocuoio-Padova

Martedì 14 febbraio

Taranto-Matera

Ricordiamo che i quarti di finale si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta, in una gara unica in casa della prima squadra nominata nel sorteggio. In caso di parità dopo il 90’ si disputeranno i tempi supplementari e, nel caso, i calci di rigore.