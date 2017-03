Lega Pro, girone C: Foggia-Lecce, allo Zaccheria anche i tifosi giallorossi

Nessun divieto di trasferta per i tifosi del Lecce: si vedranno anche i colori giallorossi sugli spalti dello Zaccheria, l’impianto che domenica ospiterà il big match della 30a giornata fra il Foggia e i salentini. La decisione è stata presa dal Gos (Gruppo Operativo per la Sicurezza) nella mattinata di giovedì: al settore ospiti sono stati destinati 1453 tagliandi, acquistabili fino a sabato pomeriggio e riservati ai supporter leccesi possessori della Tessera del Tifoso.

Buone notizie anche per il popolo rossonero: la Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo riunitasi nel pomeriggio di giovedì ha infatti dato parere favorevole all'ampliamento dello Zaccheria che in occasione della gara contro il Lecce potrà disporre di altri 2268 posti, portando la capienza della struttura rossonera a 16798 posti. Cifre da record insomma, per una partita fondamentale per le sorti di entrambe le squadre, separate da appena un punto in classifica: la capolista Foggia in casa ha statistiche impressionanti, con appena nove gol subiti e solo una partita persa; il Lecce però è la miglior squadra del campionato per rendimento esterno (30 punti conquistati) e soprattutto vede la porta con facilità con venticinque reti realizzate lontano dal Via del Mare.