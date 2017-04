La sorella di Neymar lo consola dopo la partita con la Juve

Neynar in lacrime tra le braccia di Alves dopo lo 0-0 con la Juve e sue sorella Rafaella -

E' bastato uno 0-0 alla Juve per eliminare il Barcellona dalla Champons e volare verso la finale. Un boccone amaro da mandare giù per la squadra spagnola. A prenderla particolarmente male è stato però Neymar: l'attaccante brasiliano è scoppiato in lacrime a fine partita.

A consolarlo sul campo ci ha pensato Dani Alves, in un gesto di sportività che ci ricorda la parte bella dello sport in un mondo che spesso è segnato da odio e conflitto fra tifoserie. La storia però non è finita lì.

A sostenere il calciatore anche nella sconfitta c'era anche sua sorella Rafaella, famosa su Instagram per i suoi scatti provocanti, che attraverso il social Network ha mandato un messaggio al fratello: "Abbiamo tutto il mondo davanti: Ti amo!"