La curva Sud di San Siro rende omaggio a Totti nella sua ultima partita a Milano

Non capita a tutti gli atleti di godere della stima della propria tifoseria e di quelle avversarie.

Rientra in questa categoria Francesco Totti, che ieri è stato omaggiato dalla Curva Sud di San Siro durante quello che probabilmente sarà l'ultimo incontro del Capitano contro i rossoneri. Durante la partita, la tifoseria del Diavolo ha mostrato uno stiscione dedicato all'avversario: La Sud rende omaggio all'avversario Francesco Totti.

Purtroppo per entrambe le tifoserie, Totti non ha avuto la possibilità di giocare a Milano: quando al 39' del secondo tempo Spalletti ha usato il suo terzo cambio negando al numero 10 di entrare in campo, dalla tifoseria romanista è partito un coro: "C'è un solo Capitano!", a cui ha risposto un applauso dei tifosi milanisti.