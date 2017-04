Kragl gioca alla Play Station, Alessia Macari non ci sta

"Frosinone in A? Non mi spoglio"

Dopo il pareggio del Frosinone con l'Ascoli, risultato che permette alla Spal di regnare incontrastata sulla vetta della classifica di serie B, Oliver Kragl decide di sfogare lo stress della delusione concedendosi una partita con la sua Play Station 4.

La cosa non è passata inosservata alla campagna del centrocampista tedesco, Alessia Macari, che non ha gradito il fatto di essere snobbata in questo modo dal calciatore.

"Basta, brucio la console e la butto dalla finestra" urla l'ex Gieffina al popolo di Instagram pubblicando vari video nella sezione stories del social network.