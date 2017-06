Dimesso dall'ospedale Kelvin, il bambino ferito in Piazza San Carlo

Dopo dieci giorni trascorsi all'ospedale infantile Regina Margherita, Kelvin, il bambino di 7 anni ferito durante i disordini avvenuti in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions, è finalmente tornato a casa.

Portato d'urgenza in ospedale si è trattato dell'unico ferito grave vittima dell'episodio. Dopo essere stato trasferito dal reparo Rianimazione a quello di degenza di Chirurgia, il piccolo tifoso della Juventus ha avuto la possibilità di scambiare due parole in videochat con Dybala, il suo idolo.

"Quando vieni a trovarmi? Devi darmi dei consigli per diventare bravo come te!" Il picolo Kelvin, che gioca in una squadra dilettantistica, non vede l'ora di tornare sul campo.