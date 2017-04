Irina Shayk diventa mamma: l'ex di Ronaldo ha avuto un figlio con Bradley Cooper

Un amore sbocciato nel 2015 durante una sfilata di Victoria's Secret.

Una vita lontana dai tabloid, riservata.



E anche alla nascita del loro primo figlio Bradley Cooper e Irina Shayk, la top model ex di Ronaldo. I due mantengono un basso profilo e si godono il loro momento: non una foto postata sui social, nessun grosso annuncio... tant'è che del piccolo non solo non si sa il nome, ma tantomeno il sesso.

Che i due neogenitori si godano la loro felicità. Intanto voci di corridoio parlano di fidanzamento ufficiale e nozze imminenti per le due star.