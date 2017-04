Il figlio di Piquè mostra già le doti atletiche del padre

Il talento non è ereditario, ma sicuramente avere un campione come padre predispone ad un certo tipo di passioni.

Il piccolo Sasha Piquè, figlio di Gerard Piquè, difensore del Barcellona, è stato immortalato da mamma Shakira mentre si cimenta a giocare a tennis on una racchetta quasi più grossa di lui, a fare canesto come un cestista provetto e a stare in equilibrio su un piccolo scivolo.



"Mi bebito deportista! My little athlete!"

'Il mio piccolo atleta' commenta orgogliosa la cantante condividendo sui social le imprese del figlio. Chissà che non stiamo sul serio assistendo ai primi passi di un nuovo campione!