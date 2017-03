Viareggio Cup 2017: Juventus e Inter, buona la prima

La Juventus campione in carica inizia con il piede giusto il Torneo di Viareggio battendo 2-1 i cechi del Dukla Praga. Parte bene anche l'Inter di Vecchi che rifila un secco 3-0 ai greci del Pas Giannina. Nelle altre partite della prima giornata fa sensazione la goleada della Spal che travolge gli statunitensi del L.I.A.C. New York con un clamoroso 7-0. Esordio sul velluto anche per il Bologna che piega senza problemi il Psv Eindhoven (3-0).



Debutto sofferto per la Juventus di Fabio Grosso, chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Contro il Dukla Praga i bianconeri sbloccano il risultato al 2' con Mosti, ma la squadra ceca pareggia all'83' con Cermak. Sembra finita ma all'89' la Juve trova il gol da tre punti con una bella girata al volo di Leris e, complice lo spettacolare 3-3 tra Toronto e Maceratese, chiude la prima giornata del Girone 1 da sola al comando. Al successo dei bianconeri risponde a distanza l'Inter di Vecchi che, nel Girone 4, supera i greci del Pas Giannina: finisce 3-0 con le reti di Mattioli, Rivas e Butic che chiudono il discorso dal 23' al 35'. Al comando insieme ai nerazzurri c'è la Spal che umilia il L.I.A.C. New York: finisce 7-0 con gol di Di Nardo (2), Ubaldi (2), Dellino, Cigognini e Righetti.



