Viareggio Cup 2017: Inter fuori ai rigori, il Bruges elimina il Napoli

Giornata di sorprese al Torneo di Viareggio, giunto ai quarti di finale. La più grossa arriva dallo stadio Comunale di Altopascio dove il Sassuolo elimina l'Inter ai rigori dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Avventura finita anche per il Napoli che si arrende al Bruges: finisce 2-0 per i belgi con doppietta di De Kuyffer. Volano in semifinale anche l'Empoli (1-0 sulla Spal) e il Torino (2-1 in rimonta sull'Atalanta).



Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Inter di Stefano Vecchi, piegata da un Sassuolo che, dopo avere eliminato la Fiorentina agli ottavi, fa un'altra vittima illustre ancora una volta dopo la lotteria dei rigori. In vantaggio al 14' grazie a un gran destro da fuori di Scamacca, i neroverdi si ritrovano anche in superiorità numerica al 50' per l'espulsione di Gravillon. L'Inter, però, reagisce e trova il pareggio al 55' con un colpo di testa di Lombardoni. Il risultato non cambia più e si va ai rigori: alla decima conclusione è decisivo l'errore del portiere nerazzurro Di Gregorio. Esce anche il Napoli, battuto 2-0 dal Bruges che agli ottavi aveva avuto la meglio sulla Juventus campione in carica: a decidere il match sono due gol di De Kuyffer, a segno al 14' di testa e al 95' in contropiede con gli azzurri tutti sbilanciati in avanti alla ricerca del pari.



Vola in semifinale ancheche supera di misura la: l'1-0 è firmata dache al 45', su assist di, trova l'angolino basso con un destro preciso. I toscani tornano in semifinale aldopo sette anni: l'ultimo precedente risaliva alquando poi il sogno si infranse in finale contro la. Tra le prime quattro delc'è anche ilche piega 2-1 l'in rimonta. I bergamaschi dominano il primo tempo: sbloccano il risultato al 12' cone colpiscono una traversa conal 26'. Nella ripresa cambia tutto: ilpareggia al 63' con un'incornata disu angolo die trova il gol qualificazione al 70' con un rigore (dubbio) trasformato dallo stesso. In semifinale i granata affronteranno il, l'altra sfida sarà