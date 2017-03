Viareggio Cup 2017: gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Sono stati resi noti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della 69esima edizione del Torneo di Viareggio, il più importante torneo riservato alle formazioni giovanili che ieri, domenica 19 marzo, ha mandato in archivio la fase a gironi. Le partite si disputeranno nella giornata di mercoledì 22 marzo. La formula prevede che, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si proceda direttamente all'esecuzione dei calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai quarti di finale. La squadra campione in carica è la Juventus che, nella finale del 2016, sconfisse il Palermo. Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale della Viareggio Cup 2017.