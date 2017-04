Primavera Tim Cup: l'Entella si arrende, trionfo Roma

Ci pensa la Roma di Alberto De Rossi a rallegrare l'ambiente giallorosso con la conquista della Coppa Italia Primavera, la quinta nella storia e il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. I capitolini, dopo l'1-1 della finale d'andata a Chiavari, si impongono col risultato di 2-0 con l'Entella allo stadio Olimpico: decisivi il gol di Soleri sul finire di un primo tempo sofferto, e il rigore di Marchizza nella ripresa.

Dopo l'1-1 dell'andata a Chiavari, Roma ed Entella si ritrovano di fronte allo stadio Olimpico. In avvio sono i liguri a farsi preferire e al 14' sfiorano il vantaggio con Mota che si libera in area, trova lo spazio e scarica il destro che impegna Crisanto, bravo a deviare in angolo. Il portiere giallorosso è attento al 25' su Puntoriere e poi al 29' è determinante sull'incornata velenosa del solito Mota. Al 41' la Roma riesce a distendersi e fa gol: azione di Tumminello, cross basso dal fondo e deviazione vincente col piatto di Soleri. Prima dell'intervallo ancora Entella pericolosa con Di Paola e bella risposta in angolo di Crisanto.

Nella ripresa la prima chance è della Roma al 60' con un colpo di testa di Tumminello su azione di corner che Siaulys devia in angolo. L'Entella fatica ad attaccare come nel primo tempo e al 74' arriva il gol che chiude il discorso per la Roma: lo realizza Marchizza su calcio di rigore concesso per fallo in area di Casagrande su Keba. Il raddoppio giallorosso spezza le gambe ai liguri che non riescono più a reagire e si trascinano stancamente fino al triplice fischio finale. E' grande festa per la Roma di Alberto De Rossi che conquista il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana, vinta col 4-0 sull'Inter, e mette in bacheca la quinta Coppa Italia, la prima dal 2012.