Primavera, fase finale: risultati e tabellone in diretta. Live

Al via oggi i quarti di finale delle final eight del campionato Primavera. Allo stadio Ricci di Sassuolo aprono il programma Juventus e Sampdoria, in campo alle 15.30. In serata sarà la volta di Fiorentina-Atalanta, di scena al Tardini di Parma.



Domani si completerà il turno con Inter-Chievo (Sassuolo, 17.00) e Roma-Lazio (Parma, 20.45). Si gioca con la più classica formula ad eliminazione diretta, sono dunque previsti tempi supplementari e calci di rigore in caso di persistente parità.



Juventus-Sampdoria 0-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Del Favero; Beruatto, Coccolo, Vogliacco, Rogerio; Caligara, Kanoute; Clemenza, Matheus Pereira, Leris; Zeqiri.

A disp.: Loria, Marricchi, Bove, Galtarossa, Merio, Mosti, Muratore, Ndiaye, Nicolussi, Semprini, Toure, Tripaldelli.

All.: Grosso.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Krapikas; Tomic, Pastor, Leverbe, Tissone; Ejjaki, Tessiore, Cioce; Baumgartner, Balde; Gomes Ricciulli.

A disp.: Cavagnaro, Piccardo, De Nicolo, Doda, Gilardi, Oliana, Romei, Veips, Gabbani, Criscuolo, Perrone, Cuomo, Curito, Testa.

All.: Pedone.

Arbitro: Gavillucci (sez. di Latina).

Ammonito: 30' Coccolo.





Cronaca

Primo tempo:

1' Via alla partita. Il bianconero Zeqiri muove il primo pallone.

2' Juve subito aggressiva e in pressing deciso sui blucerchiati. Squadre strette tra le due mediane.

4' Cross dalla trequarti sinistra di Kanoute, ribatte la difesa doriana, sul prosieguo dell'azione Clemenza libera il mancino dal vertice destro dell'area: tiro debole a giro, centrale e bloccato da Krapikas.

6' Bianconeri ora stabilmente nella metà campo avversaria. Difficile bucare la linea difensiva doriana.

8' Si lotta su ogni pallone. Ejjaki conquista una punizione sulla trequarti offensiva sinistra, sullo sviluppo palla a Baumgartner che calcia da 20 metri senza inquadrare la porta.

9' Destro a giro di Caligara dalla distanza, tiro debole controllato da Krapikas.

10' Perde palla il Doria e Pereira libera Zeqiri sulla sinistra, rinviene la difesa ligure e l'azione sfuma.

11' Determinante Del Favero sull'incursione di Gomes Ricciulli, servito in profondità al limite dell'area piccola. La Samp spreca la prima occasione realmente pericolosa del match.

12' Cross di Leris dall'out destro, campanile altissimo che esce sul fondo. Si riprende con la rimessa di Krapikas.

14' Offensiva insistente della Juventus. Clemenza conclude di esterno destro da fuori area, palla alta sulla traversa.

15' Dopo un avvio ai 100 all'ora la Juve ora ragiona. Resta alto il pressing bianconero.

17' Dalle retrovie pallone lunghissimo di Vogliacco che finisce tra le mani di Krapikas.

18' Juve pericolosa! Rogerio entra in area da sinistra e calcia sul palo lontano, il tiro diventa un assist per Zeqiri che manca di pochissimo l'impatto. Sull'azione successiva Caligara calcia ad incrociare da 20 metri, fuori non di molto.

19' Offensiva manovrata della Samp che poi perde palla. Sulla ripartenza Pereira calcia di sinistro da fuori area, in posizione centrale. Palla fuori a fil di palo. Juve ora in controllo della gara.

20' Cross lento di Leris che trova Zeqiri in profondità: incornata troppo morbida, bloccata da Krapikas.

22' I ragazzi di Grosso girano la palla a centrocampo in attesa del varco giusto. Samp guardinga nella propria metà campo.

23' Juve vicina al vantaggio! Zeqiri viene servito sottoporta sul filo del fuorigioco e ci prova con il tacco, Krapikas la mette in corner.

24' Piccolo break per consentire ai calciatori di rinfrescarsi a bordocampo. Giornata calda ed umida a Sassuolo.

25' Riprende il gioco, possesso bianconero.

26' Sortita offensiva del Doria con Gomes che prova a mettere un cross basso, ribattuto dalla difesa piemontese.

27' Corner Samp dalla destra. Batte Baumgartner, Tissone incorna da due passi, Del Favero respinge e Balde prova il tap in trovando ancora la pronta risposta del portiere juventino.

29' Baumgartner, imbucato in area sulla sinistra, calcia con il mancino: rasoterra lento e facile preda di Del Favero.

30' Buon momento della Samp. Coccolo ferma fallosamente a centrocampo una ripartenza blucerchiata e si prende il primo cartellino giallo del match.