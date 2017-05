Filippo Inzaghi ci prova con Rosa Perrotta, ma sbaglia chat

SuperPippo ci riprova. Questa volta con Rosa Perrotta, tronista napoletana di Uomini e Donne.

L'ex campione del mondo, ora allenatore del Venezia (recentemente promosso in serie B) la raggiunge su una chat privata e le chiede in maniera molto diretta: "Posso corteggiarti?"

Peccato che quello non sia il profilo della ragazza, ma una fan page a lei dedicata, Vicolodellenews, e la persona con cui sta chattando sia un amministratore che immediatamente fotografa la chat e la mette sul web, dove diventa virale in pochissimo tempo.

Non potevamo non pubblicare questo messaggio arrivatoci da Pippo Inzaghi in persona! Peccato che il trono sia quasi finito, altrimenti sarebbe sceso anche lui per Rosa