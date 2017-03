Figc: Tavecchio confermato presidente, battuto Abodi

Carlo Tavecchio è stato confermato presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il 73enne dirigente originario di Ponte Lambro è stato eletto alla terza votazione ottenendo il 54,03% dei consensi. Battuto il grande rivale, il dimissionario numero uno della Lega Serie B, Andrea Abodi che ha conquistato il restante 45,97 dei voti. Si chiude così la battaglia elettorale che, nelle ore precedenti all'assemblea, sembrava già indirizzata verso la conferma dello stesso Tavecchio.

"E' motivo d'orgoglio per me aver vinto - commenta Tavecchio dopo l'elezione - Non è come vincere competizioni monocratiche. In questi casi normalmente ci si divide, ma bisogna trovare anche la forza per unire. Il sistema calcio Italia anche nei contesti mondiali sta recuperando, anche quanto a competitività non solo agonistica ma di sicurezza, patrimonio e regole, e credo possa portare questo Paese a divenire un punto di riferimento nel sistema globale".