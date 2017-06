Europei Under 21: Italia-Germania. Live

Gli azzurrini di Gigi Di Biagio si giocano il tutto per tutto nella terza ed ultima partita della fase a gironi del gruppo C agli Europei Under 21 in corso in Polonia. L'Italia, dopo l'inaspettato ko contro la Repubblica Ceca del neo acquisto della Juventus Schick (3-1), deve compiere un'impresa per strappare il pass per le semifinali. Per gli azzurrini infatti non basta battere la Germania per qualificarsi come prima, ma è necessario farlo con almeno due reti di scarto per non doversi preoccupare del risultato dell'altra sfida: Repubblica Ceca-Danimarca. Anche per strappare il pass come migliore seconda l'Italia deve assolutamente battere la Germania e sperare in una miglior differenza reti rispetto alle seconde degli altri gironi. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.45, si gioca allo Stadion MKS di Cracovia.