Sorteggi Europa League: il Milan pesca il Craiova

E' andato in scena a Nyon il sorteggio del terzo turno preliminare di Europa League, il primo che vede coinvolta una squadra italiana: il Milan. I rossoneri affronteranno il CS Universitatea Craiova, club rumeno allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Devis Mangia. La gara d'andata è in programma il 27 luglio in Romania mentre il ritono è fissato per il 3 agosto a San Siro.

Quella di Craiova sarà anche la prima uscita ufficiale nella stagione 2017/18 del Milan, protagonista assoluto del mercato dopo l'arrivo della nuova proprietà cinese. Fassone e Mirabelli hann messo nelle mani di mister Montella una squadra che dovrebbe essere già pronta per il terzo turno preliminare di Europa League, competizione considerata fondamentale per il rilancio internazionale nel club. I rossoneri dovranno però fare attenzione al Craiova di Mangia che, nella passata stagione, ha chiuso al quinto posto nella Liga I rumena e ha da poco acquistato l'ex Juve Fausto Rossi.