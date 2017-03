"Sento di avere il 60% delle possibilità di passare il turno". Luciano Spalletti presenta così il match che andrà in scena giovedì sera all'Olimpico, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra la Roma e il Lione. All'andata i francesi si imposero 4-2 e i giallorossi dovranno quindi vincere con almeno due gol di scarto per centrare i quarti. Il tecnico della squadra capitolina sembra avere le idee ben chiare per ottenere il risultato: "Quello che è fondamentale è l'equilibrio della squadra. Dobbiamo uscire senza rimpianti, senza nessuna paura".

La sfida col Lione rappresenta un snodo cruciale per la stagione: "Dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti. E non dobbiamo avere paura, come se il risultato dell'andata non contasse. La partita - aggiunge Spalletti - si affronta valutando bene quello che è successo all'andata e prendendo in considerazione quello che non abbiamo saputo fare bene. Abbiamo voglia, sicuramente non vagheremo in giro per il campo. Trovo la squadra maturata, non ho mai visto dubbi, ma domani sera dovremo metterci qualcosa in più. Servono gli occhi giusti, ma la qualificazione è lì, a portata di mano".

Nessun attrito, almeno in via ufficiale, con il presidente Pallotta: "Lo saluto, non ho niente di particolare da dirgli. Ascolterò quello che ha da dirmi, ma non mi sembra ci siano i presupposti per il casino che è venuto fuori. Io devo portare a casa i risultati che spero siano soddisfacenti per lui. Io non ho da dire niente, ho solo da ascoltare".