Preliminari Europa League: clamoroso in Lussemburgo, Rangers fuori al primo turno

L'Europa League si apre nel segno di una clamorosa eliminazione, quella dei Glasgow Rangers. Nel primo turno preliminare, gli scozzesi escono di scena per mano del Progrès Niederkorn, club che milita nel campionato lussemburghese. Dopo aver vinto 1-0 il match d'andata all'Ibrox Stadium con gol di Miller, la squadra del tecnico portoghese Caixinha è stata sconfitta 2-0 nel ritorno dello Stade Josy Barthel con reti di Francoise e Thill.

"L'eliminazione? E' impensabile che possa accadere". Il tecnico dei Rangers, Caixinha, aveva messo in mostra alla vigilia del match tutta la spavalderia di una squadra che sa di essere più forte. Evidentemente, però, qualcosa è andato storto. Tanto che in Lussemburgo il Progrès è riuscito a ribaltare l'1-0 subito all'andata e, vincendo 2-0, si è aggiudicato l'accesso al secondo turno preliminare. E' un duro colpo per gli scozzesi che sono costretti a salutare fin da subito l'Europa, dove tornavano dopo il fallimento del 2012.