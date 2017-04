Manchester United: stagione finita per Ibrahimovic

Stagione finita e carriera probabilmente a rischio per Zlatan Ibrahimovic che si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro. E' quanto rivela l'emittente Sky Sports UK sulle condizioni del 35enne attaccante svedese infortunatosi nel corso del match tra il Manchester United e l'Anderlecht valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: si parla di uno stop fino a 9 mesi.

Il tecnico Josè Mourinho si era detto preoccupato subito dopo la partita e i suoi timori sono stati confermati: ora il Manchester United dovrà affrontare la parte finale di stagione, comprese le semifinali di Europa League e l'eventuale finale di Stoccolma, guarda caso in Svezia, senza Ibrahimovic, decisivo finora per la conquista di Community Shield e Coppa di Lega e con uno score che parla di 28 gol e 9 assist.

Tra l'altro questo infortunio potrebbe aver chiuso l'esperienza dello svedese al Manchester United visto che il giocatore rappresentato da Mino Raiola è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato: è complicato che possa arrivare un prolungamento ora dato che Ibrahimovic difficilmente potrà tornare in campo prima di inizio 2018. Tramonta così anche la possibile pista americana dei Los Angeles Galaxy che erano pronti ad accoglierlo con un'offerta faraonica.