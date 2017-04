Manchester United: Ibrahimovic ko, carriera a rischio?

C'è grande preoccupazione in casa Manchester United per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, uscito al 93' della sfida di Europa League contro l'Anderlecht a Old Trafford valida per il ritorno dei quarti di finale a seguito di un brutto infortunio al ginocchio destro: lo svedese, atterrato male sul terreno di gioco dopo un contrasto aereo, ha raggiunto gli spogliatoi sulle sue gambe ma sostenuto da alcuni membri dello staff medico dei Red Devils.



La sua espressione di dolore e le parole di José Mourinho nel postpartita fanno purtroppo pensare al peggio, anche se qualcosa di più preciso si saprà solo a conclusione degli esami strumentali in programma nelle prossime ore.



Per, che il prossimo 3 ottobre compirà 36 anni,, un guaio che metterebbe a rischio la carriera del fuoriclasse svedese ex Juventus, Inter e Milan. "Voglio aspettare il referto medico, ma secondo la mia esperienza l'infortunio mi sembra grave - le parole di-. Mi auguro di sbagliarmi, però".