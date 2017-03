Europa League: United ai quarti, lo Schalke fa fuori il Borussia Moenchengladbach

Grazie a un gol di Mata su assist di tacco di Ibrahimovic, il Manchester United batte 1-0 il Rostov e centra la qualificazione ai quarti. Fa festa anche lo Schalke che, sotto di due reti all'intervallo sul campo del Borussia Moenchengladbach, rimonta nella ripresa e passa il turno. Avanzano anche Ajax (2-0 sul Copenaghen) e Anderlecht (1-0 sull'Apoel Nicosia).



Serata più complicata del previsto per il Manchester United che, dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Fa Cup per mano del Chelsea, scende in campo con l'imperativo di ritrovare certezze. La squadra di Mourinho domina il primo tempo, reclama un rigore apparso evidente per fallo di Medvedev su Mkhitaryan e colpisce un palo clamoroso con Ibrahimovic. Poi, a inizio ripresa, la doccia gelata: Pogba, impegnato in uno scatto, si ferma all'improvviso per un problema muscolare ed è costretto a chiedere il cambio. Nel momento più difficile sale in cattedra Ibra che, con un delizioso assist di tacco, spalanca la porta a Mata che da due passi non può sbagliare. Finale thrilling con il Rostov che ci prova, ma Romero blinda l'1-0 e Mourinho ritrova un pizzico di serenità.



Impresa delloche rimonta due gol ale vola ai quarti: la squadra disi porta sul 2-0 nella prima frazione grazie ai gol die, dopo l'1-1 dell'andata, ha un piede nei quarti. Nella ripresa però la formazione diaccorcia le distanze al 54' cone trova il pari al 68' con un rigore (dubbio) trasformato da. Notte felice anche per l'che, grazie a un primo tempo sontuoso, batte 2-0 ilribaltando l'1-2 dell'andata: per i lancieri segnano(rigore). Occasioni a raffica ma un solo gol per l'Anderlecht che a Bruxelles piega di misura l': il match winner è, a segno al 65' pochi secondi dopo essere entrato in campo. I belgi avevano vinto 1-0 anche il match d'andata a Cipro.