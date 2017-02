Europa League: Roma sfortunata, è sfida col Lione

L'urna di Nyon non è troppo benevola con la Roma che negli ottavi di finale di Europa League se la dovrà vedere contro il Lione, uno degli avversari sulla carta da evitare al pari del Manchester United. I giallorossi di Spalletti giocheranno la sfida di andata giovedì 9 marzo al Park OL mentre il 16 ci sarà il ritorno all'Olimpico: l'unico precedente 10 anni fa negli ottavi di Champions, coi giallorossi di Spalletti, sempre lui, che vinsero 2-0 in Francia con reti di Totti e Mancini dopo lo 0-0 casalingo.

Il Lione è una squadra giovane, talentuosa e un club con tradizione e un nuovo stadio: la stella è il bomber Lacazette, affiancato dai gioielli Fekir e Tolisso, il leader è il mediano Gonalons, in difesa c'è l'ex romanista Yanga-Mbiwa. La Roma ha le carte in regola per passare e non deve farsi influenzare dal roboante 11-2 complessivo con cui i francesi hanno travolto l'AZ Alkmaar nei sedicesimi.

Gli altri ottavi: il Manchester United di Mourinho pesca i russi del Rostov, sfida infuocata tra Olympiacos e Besiktas, scontro in salsa nordica tra Copenaghen e Ajax, più due derby come quello tedesco tra Schalke 04 e Borussia Moenchengladbach e quello belga tra Gent e Genk; il Celta Vigo di Giuseppe Rossi sfiderà i russi del Krasnodar mentre ai belgi dell'Anderlecht tocca la 'cenerentola' Apoel Nicosia.

Gli ottavi di finale:

Celta Vigo-Krasnodar

Apoel Nicosia-Anderlecht

Schalke 04-Borussia Moenchengladbach

Lione-Roma

Rostov-Manchester United

Olympiacos-Besiktas

Gent-Genk

Copenaghen-Ajax