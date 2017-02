Europa League: Roma-Villarreal 0-1, le pagelle

Le pagelle di Roma-Villarreal, terminata 0-1



ROMA



Alisson 7 Al 15' incassa gol da Borré che sfrutta un banale errore difensivo di Vermaelen. E' comunque il migliore dei suoi sventando di tutto e di più.

Rudiger 4.5 In campo dal 46' al posto di Manolas. Aggressivo, fin troppo, all'82' si fa espellere per una scellerata presa al collo ai danni di Gonzalez.

Bruno Peres 6.5 Solito implacabile percussore lungo corsia esterna di destra. All'84' lo rileva Fazio.

Fazio s.v. In campo solo dall'84' al posto di De Rossi. Non giudicabile.

Juan Jesus 6 Il più concentrato del trio difensivo, con umiltà e spirito di sacrificio, tiene in piedi la baracca.

Manolas 5.5 Appare spaesato e soffre parecchio la forte pressione degli spagnoli. Al 46' cede spazio a Rudiger.

Mario Rui 6 Propositivo, spinge con buona continuità lungo la fascia mancina per dare supporto alla manovra offensiva giallorossa.

Vermaelen 5 Spesso in difficoltà, fatica a contenere gli attaccanti avversari. Un suo banale errore difensivo al 15' costa l'1-0 firmato da Borré.

De Rossi 6 Solita combattività a testa alta in mezzo al rettangolo verde. Al 76' cede il posto a Nainggolan.

Paredes 5 Piuttosto in ombra ed avulso dalla manovra, serata da archiviare per il centrocampista giallorosso.

Nainggolan s.v. In campo solo dal 76' al posto di De Rossi. Non giudicabile.

Perotti 5.5 Lento e prevedibile, nel primo tempo non rappresenta assolutamente un problema per la retroguardia iberica che lo contiene senza troppi sforzi. Nella ripresa si rianima diventando una fastidiosa spina nel fianco degli avversari.

Totti 5 Troppo isolato e marcato stretto, non riesce ad esprimere il suo potenziale. Accerchiato.

El Shaarawy 5.5 Mobile, ci mette impegno ma è spesso raddoppiato dalla difesa avversaria e finisce quindi per combinare poco.

All. Spalletti 6 I suoi, forti del poker rifilato agli spagnoli all'andata, scendono in campo con poca convinzione e concedono la vittoria agli avversari senza faticare e senza rischiare troppo. Un passaggio agli Ottavi di Finale conquistato con cinica lucidità. Ci sarà tempo per riprendere a combattere.



