Europa League: la Roma perde ma va agli ottavi

All'Olimpico, nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il Villarreal supera per 1-0 la Roma. Brillanti e combattivi gli spagnoli, ma non a sufficienza per ribaltare il poker giallorosso nella gara d’andata che consente ai giallorossi di superare il turno.

Prima frazione affrontata con buon agonismo dagli ospiti e da un atteggiamento invece più rilassato dalla compagine capitolina. Il Villarreal spinge con vigore e al 10' Roberto Soriano coglie una clamorosa traversa con un piatto destro al volo. Insistono gli spagnoli e al 15' passano in vantaggio grazie a Borré, abile nel battere Alisson sfruttando un banale errore difensivo di Vermaelen. Timidissima la reazione dei giallorossi che vanno così al riposo in svantaggio per 1-0.

Anche nella ripresa ilappare deciso e spinge con grande intensità. Protagonista si rivela ancoracapace di sventare parecchie minacce degli attaccanti iberici. I padroni di casa, nonostante l'inferiorità numerica per l’espulsione diall'82', controllano rispondendo solo con sporadici spunti in contropiede. Il triplice fischio arbitrale decreta così la vittoria delma, in virtù del 4-0 dell'andata, il passaggio agli ottavi per i ragazzi di