Europa League: Roma-Lione, probabili formazioni

La Roma scende in campo questa sera (ore 21.05) all'Olimpico contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La sconfitta per 4-2 subita 7 giorni fa in Francia ha complicato i piani dei giallorossi che sono chiamati ad una 'remuntada' per accedere ai quarti. A caricare il gruppo ci ha pensato mister Spalletti che, accantonando la scaramanzia, si è sbilanciato: "Sento di avere il 60% delle possibilità di passare il turno".

dell'Olimpico, passarono il turno vincendo 2-0 in Francia in virtù delle reti di Totti e Mancini. A Palermo la Roma è riuscita ad interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive in altrettante competizioni: in Coppa Italia con la Lazio, in campionato con il Napoli e in Europa League a Lione. Accedere ai quarti della seconda competizione continentale con una rimonta potrebbe ridare grande entusiasmo alla banda Spalletti in vista del finale di stagione.



Le probabili formazioni di Roma-Lione

Roma (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Spalletti Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Fekir, Lacazette, Cornet. All. Genesio. Il precedente degli ottavi di Champions League della stagione 2006-07 sorride ai giallorossi che, dopo lo 0-0, passarono il turno vincendo 2-0 in Francia in virtù delle reti di. A Palermo la Roma è riuscita ad interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive in altrettante competizioni: in, in campionato con ile in. Accedere ai quarti della seconda competizione continentale con una rimonta potrebbe ridare grande entusiasmo alla banda Spalletti in vista del finale di stagione.Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Fekir, Lacazette, Cornet. All. Genesio.