Europa League: la Roma ci mette il cuore, ma passa il Lione

All'Olimpico, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, la Roma supera il Lione per 2-1. Nel primo tempo Diakhaby (16') apre le danze, Strootman (18') pareggia e l'autorete di Tousart (60') regala la vittoria, ma non la qualificazione, ai ragazzi di Spalletti.



Prima frazione spumeggiante e combattuta con straordinario agonismo da entrambe le sfidanti. La Roma in particolare, sostenuta incessantemente dai propri tifosi, attacca a testa bassa stringendo d'assedio gli avversari transalpini. Al 6' una clamorosa traversa colpita da Rudiger mette i brividi ai ragazzi di Genesio. Al 16' sono però gli ospiti a portarsi in vantaggio con Diakhaby, abile nel superare Alisson con un potente colpo di testa su assist di Valbuena da calcio piazzato. E' breve però la gioia del Lione che già al 18' subisce il pareggio di Strootman, caparbio nel battere Lopes con un lesto tocco mancino su cross di De Rossi. Le emozioni si susseguono, sebbene il risultato non subisca ulteriori variazioni, fino al duplice fischio arbitrale che interrompe così le ostilità sul risultato parziale di 1-1.



La musica non cambia nella ripresa dove il ritmo di gioco resta sempre indiavolato e ricco di sussulti. La Roma continua a spingere senza tregua e vede i propri sforzi meritatamente premiati al 60':, appena entrato crossa basso dalla destra e sulla palla interviene uno scompostoche devia nella propria porta. Vano l'assalto dei giallorossi che, nonostante la vittoria, vengonodalla competizione europea.