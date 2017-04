Europa League: Manchester United a caccia della semifinale

Giovedì di Europa League con le sfide di ritorno dei quarti in programma alle 21.05. I riflettori sono puntati su Old Trafford dove il Manchester United va a caccia della semifinale dopo l'1-1 dell'andata contro l'Anderlecht in Belgio. Nelle altre gare le squadre di casa sono chiamate alla rimonta: il Besiktas contro il Lione (2-1 in Francia), lo Schalke 04 con l'Ajax (2-0 in Olanda) e il Genk col Celta Vigo (3-2 in Galizia).

Il Manchester United vuole la finale di Europa League a Stoccolma e la vuole soprattutto lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Per questo motivo Josè Mourinho lo ha tenuto a riposo nell'ultima sfida di Premier League vinta per 2-0 in casa contro la capolista Chelsea. Ibra ci sarà invece contro l'Anderlecht ad Old Trafford per superare il turno dopo l'1-1 dell'andata in Belgio, un pareggio firmato da Dendoncker nel finale. Lo United è chiaramente favorito, ha vinto tutte e 5 le gare casalinghe di Europa League quest'anno ed è imbattuto ad Old Trafford da 15 partite: sarà l'ottavo scontro tra le due formazioni, con i Red Devils vincenti in quattro occasioni (tre su tre in casa), contro le due dell'Anderlecht, entrambe in Belgio.

Si prevede grande equilibrio a Istanbul e in Belgio per le gara Besiktas-Lione e Genk-Celta Vigo. I turchi vanno a caccia della prima semifinale europea della loro storia e per farlo devono ribaltare il 2-1 patito nel finale del match d'andata a Lione: basterà anche un successo minimo, per 1-0, per la squadra di Gunes che in casa è imbattuta in Europa da 8 gare e che quest'anno vanta 2 vittorie e 3 pareggi, ma ha sempre subito gol (viceversa il Lione ha sempre segnato in trasferta). Il Genk deve rimontare il 2-3 di Vigo e punta sul fattore campo dove è imbattuto e ha vinto 7 gare su 8; il Celta di Berizzo, allievo di Marcelo Bielsa, punta sulla tradizione favorevole visto che non ha mai perso contro squadre belghe, 3 vinte e 4 pareggi.

Impresa molto difficile per lo Schalke 04 che proverà a recuperare lo 0-2 patito all'Amsterdam Arena contro l'Ajax, guidato dalla doppietta di Davy Klaassen. Gli olandesi puntano la prima semifinale in una competizione europea a distanza di 20 anni (battuta dalla Juventus nella Champions 1996-97) ma dovranno fare attenzione contro i tedeschi, squadra che in stagione è imbattuta in casa in cinque gare - due pareggi per 1-1 nei confronti ad eliminazione diretta e tre successi con due gol di scarto nella prima fase. Lo Schalke 04 si affida inoltre alla storia visto che ha giocato tre gare interne con avversarie olandesi e le ha vinte tutte con un margine di tre gol.