Europa League: Lione-Roma, probabili formazioni

Dopo l'eliminazione della Fiorentina, la Roma è l'ultima squadra rimasta in Europa League. Questa sera (ore 21.05) la squadra di Spalletti fa visita al Lione nel match valido per l'andata degli ottavi di finale. I giallorossi vogliono a tutti i costi riscattarsi dopo le sconfitte subite in Coppa Italia con la Lazio e in campionato col Napoli. Lo Scudetto appare difficile da raggiungere e così l'Europa League diventa un obiettivo primario.



L'ultimo scontro diretto trarisale agli ottavi di finale della Champions League 2006/07: in quell'occasione l'andatasi chiuse sullo 0-0 mentre i giallorossi riuscirono ad imporsi 2-0 in Francia grazie alle reti diMancini. Un precedente sicuramente positivo per la bandache ha dalla sua anche l'imbattibilità esterna in questa edizione di. Nelle cinque trasferte continentali sono maturati 2 successi e 3 pareggi. Nel turno scorso la Roma si impose 4-0 sul campo delperdendo 0-1 senza conseguenze il ritornoIl, però, sta vivendo un ottimo periodo di forma ed è arrivato fin qui eliminando in maniera perentoria l'ai sedicesimi vincendo 4-1 ine 7-1 tra le mura amiche del nuovo stadio costruito in occasione deglidel 2016 in. In campionato occupa il quarto posto con 15 punti di distanza dal terzo del. Salvo miracoli in Ligue 1, dunque, la squadra didovrà puntare a trionfare inper qualificarsi in. Di fronte, però, troverà unaferita e pronta a tutto per rimettersi in carreggiata dopo le sconfitte conIl ritorno degli ottavi è fissato per giovedì prossimo, 16 marzo, sempre alle 21.05.

Le probabili formazioni di Lione-Roma

Lione (4-3-3) : Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons, Tousart; Fekir, Lacazette, Valbuena. Allenatore: Bruno Genesio.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. Allenatore: Luciano Spalletti.