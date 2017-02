Europa League: Fiorentina eliminata, passa il Borussia

Laesce dall'e lo fa nel peggiore dei modi: nel ritorno dei sedicesimi, avanti di due reti, la squadra disi fa rimontare dalche espugna il4-2. Alle reti dirisponde la tripletta di, dila quarta rete tedesca. All'andata i toscani vinsero 1-0 grazie al gol diL'avvio di match è da incubo per i viola: tre chance da gol in pochi minuti per gli ospiti, la più clamorosa all'8 col palo colpito da. Laal 15' passa in vantaggio grazie all'iniziativa personale di Bernardeschi che fa l'assist per l'1-0 diAl 23'salva su, il raddoppio viola è solo rimandato: al 28' errore dinon perdona. I tedeschi rientrano in partita al 44' grazie al rigore trasformato daLa ripresa inizia nel peggiore dei modi per la squadra di: al 47'sugli sviluppi di un corner pareggia i conti. Il black out dellaprosegue al 55' quando, sulla punizione diviene lasciato libero di colpire dal limite realizzando così il sorpasso. Al 60' arriva il 4-2 di Christensen con la difesa viola immobile sul corner del. Il Franchi fischia il cambio, lo sloveno al 68' colpisce la traversa su punizione complice il tocco di Sommer. Nel finale la Fiorentina non costruisce pericoli: finisce 2-4 al, i viola salutanoe ora si concentreranno solo per una complicata rimonta al sesto posto in campionato da qui a fine stagione.