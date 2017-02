Europa League: Fiorentina-Borussia M. 2-4, le pagelle

Le pagelle di Fiorentina-Borussia M, terminata 2-4



FIORENTINA

Tatarusanu 6 Non commette errori gravi sulle reti tedesche, respinge senza problemi le altre conclusioni dei tedeschi ma commette qualche imprecisione nelle uscite.

Astori 5 Come all'andata, soffre maledettamente movimenti e inserimenti degli avversari sulla fascia destra d'attacco. Rodriguez 5 Protagonista del naufragio di reparto e di squadra: agli errori tecnici abbina anche una mancanza di personalità. Da capitano infatti non riesce a scuotere i compagni nel periodo di blackout

Olivera 5 Rimette in partita il Borussia commettendo un ingenuo fallo da rigore a fine primo tempo e non aiuta Astori in fase difensiva per larghi tratti del match. Poco incisivo anche in fase offensiva.

Carlos Sanchez 5.5 Nel primo tempo i pericoli arrivano dalla sua zona, nella ripresa riesce a contenere meglio le avanzate di Wendt e compagni.

Bernardeschi 6.5 Due iniziative personali, una per tempo, e poco altro: sulla prima Kalinic segna, sulla seconda il croato non evita Sommer a tu per tu col portiere

Borja Valero 6 Non perdona sull'errore di Vestergaard raddoppiando. Nel primo tempo aiuta molto la squadra nella gestione del possesso palla, nella ripresa non mantiene il livello.

Ilicic 6.5 Cerca di dare la scossa e in parte ci riesce colpendo la traversa su punizione.

Vecino 6 Qualche buono spunto nel primo tempo e una sufficiente gestione del pallone, nella ripresa cala

Badelj 5 Non argina gli assalti iniziali dei tedeschi, partecipa alla dormita collettiva della fase centrale del match

Chiesa 5 Serata negativa sia nelle giocate che in fase realizzativa: nel primo tempo non riesce a battere Sommer da due passi.

Babacar 5 Nella mezz'ora finale non è mai incisivo.

Kalinic 6 Segna alla prima occasione, ne fallisce una abbastanza clamorosa a inizio ripresa.

All. Sousa 5 All'andata la sua squadra era stata brava e fortunata a resistere contro un Borussia molto più propositivo. Al Franchi l'approccio è da dimenticare e la Fiorentina va in sofferenza come sette giorni fa: per bravura e fortuna anche in questo caso riesce a passare il momento, fa due gol ma sul più bello stacca la spina e regala quattro gol in un quarto d'ora al Borussia compromettendo l'ultimo obiettivo stagionale.



BORUSSIA M.