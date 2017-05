Europa League, Ajax-Manchester 0-2: pagelle e highlights. Diretta

Ajax-Manchester United 0-2, giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la finale di Europa League. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida della Friends Arena di Stoccolma.

Il Manchester United conquista la prima Europa League della sua storia: finale senza storia a Stoccolma, Ajax battuto 2-0 grazie alle reti di Pogba e Mkhitaryan. Inizio di partita perfetto della squadra di Mourinho che non lascia ragionare l'Ajax: in apertura Pogba non trova la porta, al 18' il francese firma l'1-0 con un mancino da fuori area, complice la deviazione determinante di Sanchez. Il Manchester United continua a spingere e al 24' Onana respinge coi pugni il tentativo di Valencia. Nella seconda parte di primo tempo cresce d'intensità la formazione di Bosz senza creare però reali pericoli per la porta di Romero: si va al riposo sul risultato di 0-1.



A inizio ripresa i Red Devils colpiscono a freddo: al 48' acrobazia vincente di Mkhitaryan sugli sviluppi di un corner dalla destra e 2-0. L'olandese non riesce a reagire: il secondo tempo non vive di grandi sussulti e prosegue sul copione di un possesso palla insistito dell'Ajax che però non riesce ad arrivare dalle parti di Romero. A sorpresa escono Dolberg e Schone: nel finale un'occasione mancata per parte con Lingard e Neres che sprecano. Finisce 2-0: il Manchester United conquista l'unico trofeo a livello continentale che mancava in bacheva salva la stagione, l'Ajax si deve arrendere.



TABELLINO

Ajax-Manchester United 0-2



MARCATORI: 18' Pogba (M), 48' Mkhitaryan (M).

AJAX (4-3-3): Onana 5; Veltman 5,5, Sanchez 5, De Ligt 5, Riedewald 5 (82' De Jong sv); Klaassen 5,5, Schone 5 (70' Van de Beek 5,5), Ziyech 5; Traoré 6, Younes 5, Dolberg 5 (62' Neres 6).

A disposizione: Boer, Tete, Westermann, Kluivert.

Allenatore: Peter Bosz 5.

MANCHESTER-UNITED (4-1-4-1): Romero 6; Smalling 7, Blind 6,5, Valencia 7, Darmian 7; Pogba 7,5; Juan Mata 6,5 (90' Rooney sv) , Ander Herrera 7, Mkhitaryan 7,5 (74' Lingard 6) , Fellaini 6,5; Rashford 6,5 (84' Martial sv) .

A disposizione: De Gea, Jones, Fosu-Mensah, Carrick.

Allenatore: José Mourinho 7.

ARBITRO: Damir Skomina 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 31' Mkhitaryan (M); 52' Fellaini (M); 58' Veltman (A); 64' Younes (A); 78' Riedewald (A); 78' Juan Mata (M).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-1.

RECUPERO: pt 1, st 4

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: SKOMINA 6 - Buona gestione di una partita non cattiva, scelte conservative sia su un contatto dubbio non sanzionato nell'area dell'Ajax che su una brutta entrata da 'arancione' di Mata nel finale.



Allenatore: BOSZ 5 - La sua squadra non dimostra la personalità necessaria per imporre il proprio gioco contro il pressing e la maggior qualità dello United: non trova un piano B contro il muro difensivo di Mourinho.

Allenatore: MOURINHO 7 - Imposta la propria partita sull'avversario e fa la scelta vincente: finale dominata a livello tattico