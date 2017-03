Europa League: Celta in volata, cinquina Genk

Gol e spettacolo nelle sfide d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Finisce 1-1 tra Olympiacos e Besiktas (in gol Cambiasso per i greci), e tra Schalke 04 e Borussia Monchengladbach. Il Genk vince 5-2 il derby belga sul campo del Gent mentre il Celta Vigo supera 2-1 nel finale il Krasnodar.

L'atteso derby tedesco della Veltins Arena finisce 1-1. Succede tutto in avvio di gara, col Borussia Monchengladbach che passa al 15' con Hofmann, smarcato davanti al portiere da un super assist del capitano Stindl. Dieci minuti dopo il pari dello Schalke 04 col bomber Burgstaller. L'altro derby di serata, quello belga, regala una pioggia di gol: infatti il Genk vince 5-2 in casa del Gent. Gli ospiti trovano il vantaggio con Malinovsky su punizione al 21', Kalu impatta al 27' e prima dell'intervallo gli ospiti dilagano e volano sul 4-1 con le reti di Colley, Samata e Uronen. In avvio di ripresa il Gent accorcia con Culibaly e poi spreca con Perbet il rigore del possibile 3-4. Lì arriva la replica del Genk che segna con Samata il 5-2 al 72' e ipoteca il passaggio ai quarti.

Successo in volata per il Celta Vigo che al Balaidos supera 2-1 il Krasnodar. La squadra di Berizzo si fa vedere con Guidetti, poi passa a inizio ripresa con una punizione velenosa di Wass; il Krasnodar non ci sta e replica subito con Claesson che sfonda in area e trafigge Alvarez di interno destro. Sembra finita ma al 90' il Celta trova il gol partita col colpo di testa del francese Beauvue. Tutto rinviato alla gara di ritorno tra Olympiacos e Besiktas, finita 1-1. Al Pireo i greci sbloccano il risultato al 36' con un'incornata dell'eterno Esteban Cambiasso; nella ripresa i turchi dominano, pareggiano al 53' col bomber camerunense Aboubakar e poi insistono ma vengono respinti in più di un'occasione da Nicola Leali, uno dei migliori dell'Olympiacos.