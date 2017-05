Europa League, Ajax-Lione 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Ajax-Lione 4-1, giocata oggi mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 18:45. Match valido per la semifinale d'andata di Europa League. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Amsterdam Arena.



Alla Johan Cruijff Arena, nella gara di andata semifinale di Europa League, l’Ajax supera il Lione per 4-1. Nel primo tempo Traoré al 25’ apre le danze e Dolberg raddoppia in favore degli olandesi. Nel secondo tempo Younes firma il tris al 49’, Valbuena accorcia al 66’ ma Traoré al 71’ mette il sigillo al match con la sua doppietta.



Prima frazione emozionante e combattuta con buona cattiveria agonistica da entrambe le sfidanti. Gli ospiti transalpini appaiono particolarmente aggressivi e provano a pressare su tutti i palloni mentre i padroni di casa affidano la propria iniziativa offensiva a sporadiche apparizioni in contropiede. Al 25’ però ci pensa Traoré a sbloccare il risultato con un colpo di testa in area su cross da calcio piazzato di Ziyech. Il Lione fatica a reagire ed i lancieri ne approfittano nuovamente con Traoré, abile al 34’ nel servire l’assist per il cinico raddoppio di Dolberg. Le emozioni si susseguono, sebbene il risultato non subisca ulteriori variazioni, fino al duplice fischio arbitrale che interrompe così le ostilità sul risultato parziale di 2-0 in favore dell’Ajax.



La musica non cambia nella ripresa dove il ritmo di gioco resta sempre indiavolato e ricco di sussulti. Al 49’, sugli sviluppi di un velocissimo contropiede, arriva il terzo gol dei padroni di casa firmato da Younes. Al 66’ Valbuena accorcia lo svantaggio superando Onana con un preciso destro dal limite. Dura poco la speranza di recupero francese perché al 71’ Traoré firma la sua personale doppietta su assist di Ziyech. Letteralmente presa d’assalto la retroguardia ospite che, sotto le incessanti “pallonate” olandesi, riesce solo a contenere il passivo sul definitivo 4-1.



TABELLINO

Ajax-Lione 4-1



MARCATORI: 25' Traoré (A), 34' Dolberg (A), 49' Younes (A), 66' Valbuena (L), 71' Traoré (A).

AJAX (4-3-3): Onana 6,5; Tete 6,5, Sanchez 6, De Ligt 6,5, Riedewald 6; Klaassen 6,5, Schone 6 (72' Van de Beek 6), Ziyech 7; Traoré 8, Younes 7 (79' Kluivert 6), Dolberg 7,5 (88' Neres sv).

A disposizione: Boer, Westermann, De Jong, Nouri.

Allenatore: Peter Bosz 8.

LIONE (4-2-3-1): Lopes 6; N'Koulou 5, Diakhaby 5, Jallet 5,5 (69' Rafael 5,5) , Morel 5; Tolisso 4,5, Gonalons 5,5; Valbuena 6,5, Tousart 5 (58' Ghezzal 5) , Fekir 6; Cornet 5 (76' Lacazette 5) .

A disposizione: Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Ferri, Darder.

Allenatore: Bruno Genesio 5.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 30' De Ligt (A); 40' Gonalons (L); 62' Traoré (A).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-8.



RECUPERO: pt 1, st 4