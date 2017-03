Elezione Presidente Figc: Tavecchio-Abodi, sfida all'ultimo voto

Il calcio italiano si ferma per l'elezione del nuovo presidente della Figc. I candidati sono Carlo Tavecchio (presidente in carica) e Andrea Abodi (dimissionario numero uno della Lega di Serie B). Presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino oggi, 6 marzo, si terranno le votazioni a cui parteciperanno 279 delegati in rappresentanza delle società di Serie A, Serie B, Lega Pro, Dilettanti e le Associazioni Calciatori, Allenatori e Arbitri.

Carlo Tavecchio si candida a completare l'opera iniziata l'11 agosto 2014. Tra i punti cardine del suo programma c'è la riforma della Serie A, sempre con 20 squadre ma con 2 retrocessioni. Per quanto riguarda la B le promozioni diventerebbero 2 a fronte di 20 formazioni nel campionato. In Lega Pro si passerebbe da 3 a 2 gironi con un totale di 40 club iscritti. Inoltre vi sarebbe l'apertura alle seconde squadre di A (le attuali Primavere) in Lega Pro senza che queste abbiano promozioni o retrocessioni.

I punti cardine del programma di Abodi sono invece la riforma dei campionati sulla base della concertazione privilegiando parametri qualitativi a quelli quantitativi, l'ammodernamento degli stadi partendo dall'esperienza di 'B-Futura', la revisione della giustizia sportiva con l'uso della tecnologia e controlli più efficienti sul Fair Play Finanziario in collaborazione con le Lege.