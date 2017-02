"Donne nel pallone": ecco la sfida agli uomini

Chi l'ha detto che il calcio è uno sport per soli uomini? Otto giocatrici professioniste di serie A, tra cui le azzurre Elena Linari e Lisa Boattin, la bomber Vanessa Nagni e Riana Nainggolan, sorella di Radja della Roma, proveranno a battere i ragazzi della community di Fubles in una sfida a calcetto: questo è l'obiettivo delle ragazze di "Donne nel pallone", la web serie ideata, prodotta e distribuita da Sportube.tv in 5 episodi dall'1 febbraio fino all'8 marzo.

La serie, che prende il nome dal blog lanciato dalle calciatrici di serie A Giulia e Giada di Camillo, mostrerà la costruzione di questa squadra formata da sole ragazze tra tecnica e grinta ma anche classe e femminilità, che proverà ad avere la meglio sull'erba sintetica del campo da calcetto, da sempre ritenuto territorio per soli uomini.