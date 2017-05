Eccellenza, Spareggi: risultati in diretta. Live

Comincia l'avventura degli spareggi tra le seconde classificate dei 28 gironi di Eccellenza che si giocano in due turni ad eliminazione diretta gli ultimi sette posti nella Serie D 2017/2018. Tra le partecipanti non mancano piazze storiche del calcio nostrano, come Tortona, Francavilla al Mare, Vado, Pavia, Acireale e Bolzano e Aprilia. Per molte altre questo playoff rappresenta invece un'occasione inedita per guadagnare un posto al sole nel calcio nazionale. Si gioca in gare di andata e ritorno, con l'eventualità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Nel secondo turno gioca la prima gara in casa la società che che disputato in trasferta l'andata del primo e in caso di medesima situazione si procede per sorteggio.





Il programma del primo turno (click sulla partita per vedere tutti i marcatori):