Coppa Italia Primavera: risultati, marcatori e calendario. Live

Non sono mancate le sorprese nei Quarti di Finale della Coppa Italia Primavera. Il Torino perde 2-1 in casa con la Virtus Entella. I chiavaresi passano il turno con merito al cospetto di una squadra meno brillante del solito. I gol in apertura e chiusura del secondo tempo dai piedi del rumeno Ganea e del portoghese Mota. Negli ultimi minuti Berardi realizza il gol della bandiera granata infilando la ribattuta del proprio rigore.

La Virtus se la vedrà ora con la Fiorentina, che supera l’Empoli 2-1 dopo i tempi supplementari. A Monteboro la viola fa suo un derby teso e sempre in bilico, condito da due espulsioni proprio tra i fiorentini (mister Guidi e Chrzanowski). La Fiorentina segna nel primo tempo con Pierluigi Pinto, di testa, su azione di calcio d’angolo e la reazione dei padroni di casa, trascinati da uno splendente Traore , costringe i viola sulle difensive. In apertura di ripresa l’Empoli pareggia con un preciso calcio di rigore di Olivieri, il confronto si fa sempre più incerto e si arriva ai tempi supplementari, con la qualificazione decisa proprio al 120’ minuto dal colpo di testa di Mosti.





Roma-Inter sarà la suggestiva seconda semifinale, autentico classico della categoria Primavera. I giallorossi hanno fatto fuori la Lazio con un pesante 5-0 e una qualificazione messa al sicuro già all’intervallo grazie alle reti di Soleri (2), Tumminello e Frattesi e al cartellino rosso rimediato dal capitano e bomber bianceleste Alessandro Rossi. Nel secondo tempo di nuovo Soleri perfeziona il suo tris personale. Subito dopo il fischio finale espulso il laziale Bari per un diverbio con il pubblico di casa.

Più sofferta l’affermazione dell’Inter sull’Atalanta. I bergamaschi passano al 9’ con Zambataro, ma nel finale del primo tempo il belga Emmers e Zonta la ribaltano. Nella ripresa ospiti in dieci per il doppio giallo sventolato a Bastoni e partita in mano all’Inter che trova il gol della sicurezza con l’onduregno Rivas.





Abbinamenti Semifinali (7 e 25 gennaio 2017):

Fiorentina – Torino-Virtus Entella

Inter – Roma





Le partite dei Quarti di Finale: