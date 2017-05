Del Piero all'Olimpico per vedere Roma-Juve

Gradita sorpresa quella di Del Piero all'Olimpico in quella che avrebbe dovuto essere la coronazione della Juve a vincitrice del campionato, ma bloccata dai gialorossi con un 3-1 difficile da mandare giù per i tifosi bianconeri, che in massa hanno chiesto sui social ad Allegri di schierare l'ex capitano per risollevare le sorti della partite.

Competizione a parte è stata un'occasione per Alessandro per salutare Francesco Totti, storico avversario e amico di una vita. Vedere assieme i due campioni ha commosso i tifosi di entrambe le squadre: "ecco le ultime leggende del calcio".

#DelPiero y #Totti rivales en la cancha, amigos de vida. Vamos a extrañar a estas leyendas. pic.twitter.com/DzhzAjpKx8 — Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) May 14, 2017

Allegri, metti Del Piero !!!!!! #RomaJuve — Roberto Lenzotti (@robbylenzotti) May 14, 2017

IO PROPONGO NA BELLA SCESA DI DEL PIERO COME AI VECCHI TEMPI — Giovanna (@Poeticnjall) May 14, 2017

Se entra Totti entra anche Del Piero eh, niente favoritismi — G. (@msgaiafalanga) May 14, 2017

I tifosi della Juve dopo aver visto Del Piero. #RomaJuve pic.twitter.com/x2ysS98KNC — iPantellas (@iPantellas) May 14, 2017