Defoe che abbraccia il piccolo Bradley commuove il mondo

Bradley Lowerly ha sei anni ed è malato di neuroblastoma: appassionato di calcio, è diventato il beniamino del Sunderland e un simbolo per tutto il calcio inglese.

In particolare ha stretto un fortissimo legame con il suo idolo, Jermain Defoe, passato da poco al Bournemouth, con il quale ha stretto un forte legame d'amicizia. Il campione passa infatti molte volte a trovare il suo piccolo amico e spesso capita che i due si addormentino insieme, come nello scatto diffuso dalla mamma (e presto diventto virale), quando Defoe è corso al suo capezzale dopo un peggioramento delle sue condizioni:

Hi Guy Lynn here........... Update on brad is....he is very weak and finding breathing difficult but he is fighting it. He insisted on having a party and he invited his cousins and girlfriend poppy yesterday. They all laid on the bed having cuddles I think it was his way of saying his good byes. Late last night his best friend jermain come to visit him and it was so heart warming seeing how Bradley reacted. He was so happy and laid for ages getting cuddles. Bradley was really relaxed with him. Thank you again for your support, although we are getting a lot of messages and comments, we are going to get through them all eventually, as your words do really mean a lot to us all x x Un post condiviso da Bradley Lowery Official (@bradleysfight) in data: 1 Lug 2017 alle ore 03:08 PDT

Brad è molto debole, respira a fatica, ma continua a lottare. Ha insistito per fare una festa e ha invitato i suoi cugini e la sua fidanzata Poppy. Si sono sdraiati tutti sul letto per farsi le coccole, e credo che sia stato il suo modo per salutarli. Nella notte è arrivato il suo migliore amico, Jermain, ed è stato commovente vedere la reazione di Bradley. Era felicissimo ed è rimasto sdraiato a lungo a farsi accarezzare. Bradley si sentiva molto rilassato tra le sue braccia