De Rossi, probabile addio alla Nazionale e alla Roma

Alla conferenza stampa a Nizza al fianco del commissario tecnico della Nazionale Giampiero Ventura ha partecipato anche Daniele De Rossi che, nonostante il fresco rinnovo con la Roma, si è espresso sul probabile futuro che lo attende dopo i Mondiali del 2018.

Settembre 2018 potrebbe vedere l'introduzione della UEFA Nations League, competizione vista che di buon occhio dal centrocampista giallorosso, ma che potrebbe non riguardarlo. Se parlo con degli amici davanti a una pizza considero il Mondiale del 2018 sarà la mia ultima esperienza in azzurro, ha dichiarato rinnovando però la propria disponibilità in caso la sua presenza fosse ritenuta necessaria.

#DeRossi: "Una competizione per nazionali al posto delle amichevoli? Secondo me è un passo avanti, ci si gioca comunque un trofeo"#ITAURU — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 6 giugno 2017

Spostando il discorso sulla Roma, De Rossi spera innanzitutto di avere continuità, sia dal punto di vista tecnico che societario. Nonostante afferme che non sarebbe stato facile vedersi con una maglia diversa da quella della Roma, ad oggi questo potrebbe essere il suo ultimo contratto con la squadra giallorossa, prevedendo quindi un addio nel 2019.